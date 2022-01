Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Pogba prend forme, et ça change tout sur le mercato !

Publié le 28 janvier 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Libre en fin de saison, Paul Pogba devrait quitter Manchester United l'été prochain et son arrivée au PSG se confirme de plus en plus. A tel point que Leonardo réfléchit déjà à son recrutement en fonction de l'ancien milieu de terrain de la Juventus.

L'avenir de Paul Pogba semble s'écrire plus que jamais très loin de Manchester United où son contrat s'achève en juin prochain. L'international français ne devrait pas prolonger son bail. La récente déclaration de Ralf Rangnick a d'ailleurs contribué à semer le doute. « Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre, je ne m'occupe pas de ça. Ce qu'on a pu voir dès le premier jour à l'entraînement hier, c'est qu'il est présent, il est présent physiquement, il est présent mentalement, ce que j'ai vu à l'entraînement hier était très prometteur pour l'avenir et j'ai très hâte de l'avoir à disposition dans deux semaines après la pause internationale », confiait l'entraîneur de Manchester United. Et désormais, c'est bien le PSG qui semble être le mieux placé pour accueillir Paul Pogba. The Times révélait en effet ces derniers jours que le club de la capitale était en pole position dans ce dossier.

Pogba est la priorité du PSG, et ça bloque Ndombele et Tchouaméni