Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... « Le nouveau Ronaldo » ouvre la porte à Leonardo !

Publié le 28 janvier 2022 à 17h15 par D.M.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid ou du FC Barcelone, Endrick, âgé seulement de 15 ans, n'a pas fermé la porte à une arrivée en France.

Agé seulement de 15 ans, Endrick fait tourner la tête des plus grands clubs européens. A en croire la presse espagnole, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le PSG suivraient la situation du jeune joueur, qui devrait prolonger son contrat avec Palmeiras avant de faire le grand saut vers le vieux continent. « La prochaine étape est de signer son premier contrat professionnel avec Palmeiras dès qu'il aura 16 ans. Il ne fait aucun doute que cela se produira. Il n'y a pas d'autre possibilité (…) En raison de la relation qu'il a déjà établie avec Palmeiras, il est difficile qu'une conversation ait lieu avec des clubs étrangers. Il ne peut être transféré qu'à l'âge de 18 ans » a confié son agent Frederico Pena.

« La Ligue 1 ? C'est un grand championnat »