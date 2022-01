Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier brûlant de Xavi plombé par... Dembélé ?

Publié le 28 janvier 2022 à 14h00 par D.M.

Le FC Barcelone discuterait depuis plusieurs jours avec l'Ajax Amsterdam de l'avenir de Nicolas Tagliafico. Mais à l'heure actuelle, son arrivée semble impossible en raison de la situation contractuelle d'Ousmane Dembélé.

Le FC Barcelone tient sa troisième recrue hivernale. Formé à la Masia, Adama Traoré devrait s’engager avec le club catalan ce vendredi notamment si sa visite médicale est concluante. Mais à en croire les informations de Mundo Deportivo , le recrutement de Xavi n’est pas terminé. Le technicien catalan attendrait un autre attaquant, mais aussi un latéral gauche. Dans le secteur défensif, la priorité du FC Barcelone se nomme Nicolas Tagliafico, mais ce dossier est dans l’impasse.

Le dossier Tagliafico dans l'impasse