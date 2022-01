Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé relancerait un dossier prioritaire de Xavi !

Publié le 28 janvier 2022 à 7h00 par Th.B.

Alors que Xavi Hernandez aurait demandé aux dirigeants du FC Barcelone qu’ils recrutent un latéral gauche, le dossier Nicolas Tagliafico serait au point mort tant qu’Ousmane Dembélé ne sera pas vendu…

Le FC Barcelone pourrait être considérablement actif en ces derniers jours de mercato hivernal. Alors que Dani Alves et Ferran Torres sont déjà venus renforcer le club culé ces dernières semaines, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta serait sur le point de boucler le prêt avec option d’achat d’Adama Traoré et pourrait mener à bien le transfert d’Alvaro Morata selon La Cuatro si Ousmane Dembélé était lui aussi transféré d’ici la fin du mercato. Et Dembélé pourrait disposer de la clé d’une autre opération du FC Barcelone.

Des discussions bloquées pour le prêt de Tagliafico à cause de Dembélé ?