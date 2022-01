Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les bombes se multiplient en Espagne sur l’avenir de Lionel Messi

Publié le 28 janvier 2022 à 5h00 par T.M.

Alors que Lionel Messi a posé ses valises au PSG il y a seulement quelques mois, en Espagne, on assure que cette expérience pourrait rapidement prendre fin.

L’été dernier, la planète football a tremblé avec le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. D’accord pour prolonger avec les Blaugrana, l’Argentin n’a finalement pas pu signer ce nouveau contrat pour des raisons économiques. Libre, le septuple Ballon d’Or s’est alors envolé pour le PSG, s’engageant pour deux ans avec une troisième année supplémentaire en option. Toutefois, tout ne se passe pas si bien pour Messi dans la capitale française. Au point que son départ pourrait intervenir plus vite que prévu ?

« Il pourrait réclamer son départ »