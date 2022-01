Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette terrible sortie sur Lionel Messi !

Publié le 27 janvier 2022 à 11h15 par D.M.

Sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni a décidé de ne pas faire appel à Lionel Messi, durement touché par la Covid-19. Le technicien est revenu sur son choix en conférence de presse.

Lionel Messi a été contraint de déclarer forfait pour les trois premières rencontres du PSG en 2022. Rentré en Argentine pour passer les fêtes de fin d’année avec ses proches, l’ancien joueur du FC Barcelone a été contrôlé positif à la Covid-19 et a dû s’isoler avant de retourner en France. Le 13 janvier dernier, Messi avait donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux : « Bonjour, comme vous le savez, j’ai eu le Covid et je veux remercier tout le monde pour les messages reçus. Je veux vous dire que je prends plus de temps que je le pensais pour être bien, mais j’ai quasiment récupéré et j’ai énormément envie de revenir sur les terrains. Je vais revenir à l’entraînement pour être à 100%. De très beaux objectifs arrivent cette année. Et je souhaite qu’on puisse rapidement nous revoir. Merci ».

« Il m'a dit que cela l'avait beaucoup affecté »