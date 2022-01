PSG : Kylian Mbappe rend un vibrant hommage à Achraf Hakimi !

Foot - PSG

Ce mardi, le Maroc est venu à bout du Malawi en huitième de finale de la CAN. Alors qu'Achraf Hakimi a inscrit le but victorieux sur coup franc, Kylian Mbappé n'a pas tari d'éloges à son égard sur les réseaux sociaux.

Grâce à un Achraf Hakimi des grands soirs, le Maroc a écarté le Malawi en huitième de finale de la CAN (2-1). Auteur d'un coup franc alors que les deux équipes étaient à égalité, le latéral droit du PSG a offert la victoire aux Lions de l'Atlas. Sur son compte Twitter , Kylian Mbappé s'est totalement enflammé pour Achraf Hakimi. « Achraf Hakimi est le meilleur arrière droit du monde. Bonne nuit les gars » , a posté le numéro 7 du PSG sur les réseaux sociaux.

ACHRAF HAKIMI. BEST RB IN THE WORLD. GOOD NIGHT GUYS.