PSG - Malaise : L’énorme annonce de Pochettino sur Neymar !

Publié le 25 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur le retour à la compétition de Neymar, Mauricio Pochettino affiche son optimisme quant à la présence du Brésilien contre le Real Madrid.

Blessé à la cheville depuis le mois de novembre, Neymar poursuit sa remise en forme et devrait reprendre la course cette semaine. Son protocole de soin semble donc être respecté, ce qui devrait donc confirmer la durée de son indisponibilité fixée initialement à 6 ou 8 semaines. Après la victoire contre Reims (4-0), Mauricio Pochettino s'est prononcé sur la situation de Neymar et confirme qu'il devrait être disponible contre le Real Madrid le 15 février prochain.

«Si tout se passe bien, il sera disponible»