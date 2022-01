Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos impose un grand casse-tête à Mauricio Pochettino !

Publié le 24 janvier 2022 à 11h30 par T.M.

Ce dimanche, face à Reims, Sergio Ramos a disputé la totalité de la rencontre avec le PSG. Désormais remis de ses pépins physiques, l’Espagnol prétend donc à une place de titulaire et forcément, pour Mauricio Pochettino, il y aura donc un choix à faire entre Ramos et Presnel Kimpembe pour évoluer aux côtés de Marquinhos.

A peine arrivé au PSG, Sergio Ramos s’était blessé. En délicatesse avec son physique, l’Espagnol avait alors dû travailler pendant de longs mois pour revenir en forme et disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Une mauvaise période qui semble aujourd’hui être de l’histoire ancienne. Ce dimanche, face à Reims, Ramos était titulaire aux côtés de Marquinhos, et a disputé les 90 minutes du match, tout en inscrivant son premier but avec le PSG. Désormais, Pochettino peut donc compter sur un Sergio Ramos à 100% et forcément, il s’en réjouit : « Content de voir que Ramos a joué 90 minutes ? Bien sûr, c’est important pour lui de finir le match. C’est bien pour lui qu’il ait pu le faire, et encore plus avec le but qu’il a marqué, validant le tout. Il était bien jusqu’à la fin de la rencontre. Nous lui avons demandé s’il se sentait capable, et il nous a répondu qu’il pouvait encore jouer. Il l’a bien fait ».

« Nous verrons »