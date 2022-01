Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos s'enflamme pour son grand retour !

Publié le 23 janvier 2022 à 23h05 par A.D.

Ce dimanche soir, Sergio Ramos a retrouvé une place de titulaire au PSG. Auteur d'un but, l'ancien capitaine du Real Madrid s'est réjoui d'avoir pu jouer l'intégralité de la rencontre au Parc des Princes.