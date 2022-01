Foot - PSG

PSG - Clash : Lionel Messi lâche un coup de gueule sur les réseaux sociaux !

Publié le 23 janvier 2022 à 4h15 par T.M.

Alors que Jamie Carragher avait dit ce qu’il pensait de l’arrivée de Lionel Messi au PSG, l’Argentin n’a visiblement pas apprécié ces propos et l’aurait bien fait savoir au principal intéressé.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé très fort avec l’arrivée de Lionel Messi. Ne pouvant pas prolonger avec le FC Barcelone, l’Argentin a donc rejoint le club de la capitale. Un transfert qui n’a pas manqué de faire trembler la planète football et d’enthousiasmer bien évidemment les fans du PSG. Pour autant, Jamie Carragher ne s’est pas montré plus emballé que cela par l’arrivée de Messi à Paris. L’ancien de Liverpool avait ainsi dit ce qu’il pensait et La Pulga lui a répondu.

« Il m’a traité d’âne »