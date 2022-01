Foot - PSG

PSG : Marco Verratti ou Paul Pogba ? La réponse d'Ibrahimovic !

Publié le 22 janvier 2022 à 20h28 par A.D.

Marco Verratti et Paul Pogba font partie des meilleurs milieux de terrain au monde actuellement. Invité à choisir entre les deux, Zlatan Ibrahimovic a donné sa réponse.