Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Ramos interpelle Mauricio Pochettino !

Publié le 18 janvier 2022 à 21h45 par T.M.

Bien que Sergio Ramos soit disponible, Mauricio Pochettino ne l’utilise pas encore énormément au PSG. Une situation évoquée par l’agent et frère de l’Espagnol.

Arrivé en début de saison au PSG, Sergio Ramos a toutefois dû prendre son mal en patience pour effectuer ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. A cause de pépins physiques, l’ancien du Real Madrid a été éloigné des terrains pendant de longs mois. Des difficultés qui semblent désormais être de l’histoire ancienne pour le joueur du PSG. Pour autant, ce n’est pas parce que Sergio Ramos est disponible que Mauricio Pochettino l’utilise. Le temps de jeu de l’Espagnol reste en effet encore limité.

« Ça dépend des entraîneurs… »