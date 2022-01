Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour Lionel Messi !

Publié le 17 janvier 2022 à 17h30 par B.C.

En colère contre la sélection argentine en novembre dernier après avoir vu Lionel Messi être appelé alors que ce dernier n’était pas en pleine possession de ses moyens sur le plan physique, l’Argentin devrait cette fois-ci être ménagé par Lionel Scaloni lors de la prochaine trêve internationale.

Lionel Messi se fait attendre en ce début d’année 2022. Touché par le Covid-19 durant les fêtes de fin d’année, l’attaquant du PSG a pris du retard sur sa préparation et n’est pas encore apparu sur les terrains depuis. Cependant, Lionel Messi est désormais proche de retrouver ses coéquipiers comme l’indiquait récemment le numéro 30 du PSG sur Instagram : « Je prends plus de temps que je le pensais pour être bien, mais j’ai quasiment récupéré et j’ai énormément envie de revenir sur les terrains. Je vais revenir à l’entraînement pour être à 100%. » Lionel Messi pourra d’ailleurs profiter de la prochaine trêve internationale pour récupérer.

Messi absent de la prochaine liste de Scaloni