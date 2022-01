Foot - PSG

PSG : Avec Sergio Ramos, Pochettino prépare une petite révolution !

Publié le 16 janvier 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Lors du match remporté contre Brest, Mauricio Pochettino a décidé de faire entrer Sergio Ramos à la place d'Angel Di Maria à la 72e minute de jeu. Le PSG est donc passé dans un système à trois défenseurs centraux. Un choix loin d'être anodin à un mois du choc contre le Real Madrid et alors que Sergio Ramos semble revenir en forme.

L'été dernier, le PSG a décidé de sauter sur l'opportunité qui se présentait avec Sergio Ramos, dont le contrat n'avait pas été prolongé au Real Madrid. Compte tenu du fait que le club de la capitale possède déjà deux axiaux de très haut niveau avec Marquinhos et Presnel Kimpembe, l'hypothèse d'un passage à trois derrière à rapidement circulé. D'autant plus qu'avec Abdou Diallo, Thilo Kehrer et les jeunes El Chadaille Bitshiabu, la profondeur de banc est également importante à ce poste. Toutefois, l'international espagnol n'a pas été en mesure de beaucoup jouer durant la première partie de saison, ce qui n'a pas permis à Mauricio Pochettino de démontrer ce qu'il souhaitait mettre en place. A priori, le technicien argentin est plutôt un adepte des systèmes à quatre défenseurs, et donc deux axiaux. Mais avec un tel trio défensifs, et des latéraux bien plus efficaces dans le secteur offensif que défensif, à commencer par Achraf Hakimi et Nuno Mendes, l'ancien manager de Tottenham pourrait toutefois se faire à l'idée d'une révolution tactique.

Pochettino ouvre la porte à une défense à trois