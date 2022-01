Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino envoie un message fort à Sergio Ramos !

Publié le 16 janvier 2022 à 10h15 par A.M.

Alors qu'il était resté sur le banc de touche contre l'OL, Sergio Ramos a pu disputer 25 minutes contre Brest. De bon augure selon Mauricio Pochettino.

Après une première partie de saison durant laquelle il a été handicapé par des pépins physiques, Sergio Ramos est enfin apte. Toutefois, le PSG ne souhaite prendre aucun risque avec son défenseur espagnol et Mauricio Pochettino gère sa star avec précaution. C'est ainsi que l'ancien joueur du Real Madrid était resté sur le banc contre l'OL dimanche dernier. Et samedi soir, pour la réception de Brest, Sergio Ramos était encore une fois absent du onze de départ. Mais il est entré 25 minutes et a découvert le Parc des Princes. Une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino.

«Jouer 25 minutes, c'est toujours bien pour lui afin de retrouver la compétition»