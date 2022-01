Foot - PSG

PSG : Benzema déclare encore sa flamme à Mbappé !

Publié le 16 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’une éventuelle venue de Kylian Mbappé serait d’actualité pour la fin de la saison, l’attaquant du PSG a vu Karim Benzema lui dresser un portrait flatteur.

Depuis quelque temps, et alors que l’intérêt du Real Madrid n’est plus un secret, en attestent les tentatives du club merengue de s’attacher les services de l’attaquant du PSG l’été dernier, Karim Benzema évoque sa relation avec Kylian Mbappé et l’avenir du natif de Bondy. Pour rappel, le contrat de Mbappé au PSG arrivera à expiration à la fin de la saison et pourrait déboucher sur un départ libre de tout contrat pour le Real Madrid. Leader offensif de la Casa Blanca , Karim Benzema s’est une nouvelle fois enflammé pour Kylian Mbappé.

« Il fait partie des grands joueurs et ça va devenir un très grand »