Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Karim Benzema envoie un énorme message à Kylian Mbappé !

Publié le 15 janvier 2022 à 22h15 par A.D.

Depuis son retour en équipe de France, Karim Benzema a la chance d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Alors qu'il vient d'être nommé meilleur joueur français par France Football, le buteur du Real Madrid s'est prononcé sur son entente et sa rivalité avec la star du PSG.

De retour en Bleu depuis l'Euro, Karim Benzema y a retrouvé Kylian Mbappé. Alors que l'équipe de France a remporté la Ligue des Nations, les deux attaquants faisaient partie du top 30 du Ballon d'Or. Karim Benzema étant classé quatrième, quand Kylian Mbappé est positionné à la neuvième place. Logiquement, le buteur du Real Madrid a donc été nommé meilleur joueur français de l'année par France Football , devant Kylian Mbappé. Interrogé dans la foulée par L'Equipe , Karim Benzema a lâché toutes ses vérités sur son entente et sa concurrence avec l'attaquant du PSG, proche du Real Madrid comme vous l'a révélé le10sport.com.

«Mbappé fait partie des grands joueurs et ça va devenir un très grand»