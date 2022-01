Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande annonce sur le départ de Sergio Ramos !

Publié le 16 janvier 2022 à 1h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos a rejoint le PSG librement et gratuitement l'été dernier. En conférence de presse, Thibaut Courtois est revenu sur le départ de son ancien capitaine.

Alors que son contrat avec le Real Madrid arrivait à terme le 30 juin, Sergio Ramos n'est pas parvenu à s'entendre avec Florentino Pérez pour prolonger. Ainsi, l'ex-capitaine merengue a été contraint de faire ses valises et de changer de club. Alerté par la situation de Sergio Ramos, le PSG a profité de l'aubaine pour le recruter librement et gratuitement. Et alors que Raphaël Varane a filé vers Manchester United, Carlo Ancelotti dispose désormais d'une charnière centrale inédite, composée de David Alaba, arrivé gratuitement du Bayern, et d'Eder Militao.

«Varane et Ramos sont des légendes du Real Madrid, mais...»