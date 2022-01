Foot - PSG

PSG : Thilo Kehrer savoure la victoire face à Brest

Publié le 15 janvier 2022 à 23h22 par La rédaction

Alors que le PSG s’est imposé sur sa pelouse face à Brest (2-0) ce samedi, Thilo Kehrer s’est montré satisfait de la prestation des siens.