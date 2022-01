Foot - PSG

PSG - Malaise : Avec Sergio Ramos, une révolution est réclamée à Pochettino !

Publié le 18 janvier 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Le retour en forme de Sergio Ramos avec le PSG offre différentes options à Mauricio Pochettino, à commencer par un passage à un système à trois défenseurs centraux. Et visiblement, c'est la solution qui semble plaire à tout le monde.

Arrivé libre l'été dernier en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos a vécu une première partie de saison très frustrante avec seulement trois apparitions en fin d'année. Néanmoins, le début d'année 2022 semble enfin sourire au défenseur espagnol qui voit ses pépins physiques s'éloigner. De retour en forme, Sergio Ramos était pourtant resté sur le banc contre l'OL (1-1), mais il est entré en jeu samedi contre Brest (2-0). Une entrée qui n'est pas passée inaperçue puisque c'était la première apparition de Sergio Ramos au Parc des Princes, mais surtout car elle a donné lieu à un changement tactique important. Avec l'ancien capitaine du Real Madrid, le PSG est passé dans un schéma à trois axiaux avec Marquinhos et Presnel Kimpembe à ses côtés. Une option que Mauricio Pochettino rééditer prochainement. « Toutes les options restent toujours possibles dans le football. Quand nous décidons d’aligner un système à trois défenseurs, avec des pistons, il faut savoir l’animer. Cela ne consiste pas qu’à dire que nous allons jouer avec ce système, le mettre en place, il faut aussi l’appliquer. Cela nous offre la flexibilité de pouvoir changer de système quand nous le souhaitons. C’est une option pour l’instant, notamment durant un match. Ce n’est pas la première fois que nous le faisons d’ailleurs. Mais oui, nous gardons cela en tête pour la suite », assurait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Le passage à trois derrière se confirme