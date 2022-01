Foot - PSG

PSG - Malaise : Grande nouvelle pour Lionel Messi !

Publié le 17 janvier 2022 à 23h45 par A.C.

Absent suite à un test positif au Covid-19, Lionel Messi n’a toujours pas rejoué avec le Paris Saint-Germain en 2022, mais son retour semble approcher à grands pas.

On commencerait presque à s’impatienter. Touché par le Covid-19, Lionel Messi a disputé son dernier match avec le Paris Saint-Germain le 22 décembre dernier, lors du déplacement sur la pelouse du FC Lorient pour la 19e journée de Ligue 1 (1-1). Depuis, le septuple Ballon d’Or se fait attendre, mais a récemment rassuré tout le monde via les réseaux sociaux. « Je prends plus de temps que je le pensais pour être bien, mais j’ai quasiment récupéré et j’ai énormément envie de revenir sur les terrains » a écrit Messi, sur son compte Instagram . « Je vais revenir à l’entraînement pour être à 100% ». Avec les grands rendez-vous européens qui s’approchent, il pourrait même ne pas être du prochain rassemblement de l’Argentine pour se concentrer sur sa reprise avec le PSG.

Messi va reprendre les entrainements ce mardi