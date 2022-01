Foot - PSG

PSG : A Paris, Sergio Ramos est attendu au tournant !

Publié le 16 janvier 2022 à 16h30 par Arthur Montagne mis à jour le 16 janvier 2022 à 16h33

De retour de blessure, Sergio Ramos semble monter en puissance et Mauricio Pochettino a visiblement l'intention de protéger son défenseur espagnol qui pourrait rapidement devenir important. Au PSG, il est en tout cas très attendu.

Sergio Ramos sort d'une année 2021 extrêmement frustrante durant laquelle les pépins physiques lui auront gâché sa dernière saison au Real Madrid et les débuts de son aventure au PSG. Et pour cause, durant la première partie de saison, le défenseur espagnol n'a pris part qu'à trois rencontres avec 90 minutes contre l'ASSE, une mi-temps en Coupe de France avant d'être expulsé contre Lorient. Mais Sergio Ramos aborde l'année 2022 avec bien plus d'ambition... mais également de patience puisque Mauricio Pochettino ne l'a pas fait débuter contre l'OL puis Brest. Samedi soir, contre les Bretons, l'ancien défenseur du Real Madrid est toutefois entré en jeu dans une défense à trois aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe ce qui laisse penser que Mauricio Pochettino a un plan derrière la tête avec Sergio Ramos.

Le PSG attend Sergio Ramos