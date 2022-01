Foot - PSG

PSG : Lionel Messi s’est fixé un objectif pour son retour !

Publié le 22 janvier 2022 à 12h45 par Th.B.

Alors qu’il n’a plus joué depuis la trêve hivernale, Lionel Messi ne voudrait pas brûler les étapes pour son retour à la compétition et aurait en ligne de mire le 1/8ème de finale de Ligue des champions face au Real Madrid le 15 février prochain.

Que ce soit sous les couleurs du PSG ou de l’ Albiceleste, le dernier match de Lionel Messi remonte au 22 décembre dernier. La cause ? Lors des fêtes de fin d’année, Lionel Messi a contracté le Covid-19 alors qu’il a été aperçu sur les réseaux sociaux en train de prendre part à des rassemblements. De quoi l’écarter des terrains pendant quelque temps en raison de sa convalescence et d’acter son retour aux entraînements collectifs qu’en début de semaine comme L’Équipe l’a dernièrement affirmé. Cependant, le retour de Lionel Messi à la compétition pourrait se faire attendre.

Reprendre tranquillement pour être à 100% pour le Real Madrid !