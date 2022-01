Foot - PSG

PSG - Malaise : Une tendance se dessine pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 janvier 2022 à 23h05 par A.D.

Touché aux adducteurs, Kylian Mbappé est incertain pour la réception de Reims. Alors que le choc face au Real Madrid aura lieu dans moins d'un mois, le staff du PSG ne compterait prendre aucun risque ce week-end avec son numéro 7. Ainsi, Kylian Mbappé ne devrait pas jouer un grand rôle ce dimanche.