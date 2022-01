Foot - PSG

PSG/Real Madrid : Karim Benzema interpelle Kylian Mbappé !

Publié le 23 janvier 2022 à 5h15 par Th.B.

À l’approche du choc opposant le PSG au Real Madrid pour le compte des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, Karim Benzema a profité d’une interview accordée à Téléfoot pour faire passer un petit message à Kylian Mbappé.

Le 15 février prochain, le PSG jouera un match qui pourrait s’avérer être déterminant pour le reste de sa saison. À l’instar de son futur adversaire, à savoir le Real Madrid, le Paris Saint-Germain pointe à la première place de Ligue 1 lorsque la Casa Blanca est première de Liga. Pour le compte des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, Karim Benzema et Kylian Mbappé se retrouveront après avoir partagé plusieurs moments depuis l’été dernier en Équipe de France. Et forcément, alors que l’avenir de Mbappé semble s’écrire du côté du Real Madrid en fin de saison, Benzema voit d’un très bon oeil cette confrontation avec son compère d’attaque chez les Bleus.

« Plus spéciale parce qu’on s’aime bien »