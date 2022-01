Foot - PSG

PSG : Pochettino face à un énorme dilemme… à cause de Sergio Ramos !

Publié le 25 janvier 2022 à 3h00 par A.M.

Avec le retour en forme de Sergio Ramos qui poursuit sa montée en puissance, Mauricio Pochettino se retrouve confirmé à un sacré dilemme pour composer sa charnière centrale.

Après une première partie de saison durant laquelle la charnière composée de Marquinhos et Presnel Kimpembe a pris le dessus sur la concurrence, le retour en forme de Sergio Ramos, qui monte en puissance depuis le début de l'année, change les plans de Mauricio Pochettino à l'approche du choc contre le Real Madrid. En effet, alors que Marquinhos, le capitaine du PSG, semble incontournable et que l'option d'une défense à trois axiaux semble écartée, Mauricio Pochettino devra donc trancher entre Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Une concurrence sur laquelle il s'est confié.

«Nous espérons que Sergio Ramos va bien, pareil pour Kimpembe»