PSG : Pochettino reçoit un conseil improbable avant le Real Madrid !

Publié le 26 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

Alors que le choc contre le Real Madrid approche à grands pas, Mauricio Pochettino se voit conseiller d'utiliser Marquinhos au milieu de terrain.

A trois semaines du choc contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino est confronté à un casse tête pour composer sa défense. Et pour cause, si Marquinhos est incontournable, la place à ses côtés se jouera entre Presnel Kimpembe et Sergio Ramos qui monte en puissance ces derniers jours. L'option qui consiste à voir le PSG évoluer avec ses trois défenseurs centraux semble assez utopique compte tenu du fait que Mauricio Pochettino a très peu testé ce système. Mais Eric Carrière ajoute une troisième solution qui consisterait à faire évoluer Marquinhos au milieu de terrain comme Thomas Tuchel aimait le faire.

«Je trouve que ça serait intéressant d’avoir Marquinhos au milieu»