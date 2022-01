Foot - PSG

PSG : Pochettino s’enflamme pour le grand retour de Sergio Ramos !

Publié le 24 janvier 2022 à 11h10 par T.M.

Ce dimanche, face à Reims, Sergio Ramos a disputé la totalité de la rencontre. Une bonne nouvelle pour le PSG et Mauricio Pochettino.

Arrivé en début de saison au PSG, Sergio Ramos a toutefois dû être éloigné des terrains pendant de longs mois en raison de problèmes physiques. Ce n’est finalement que très récemment que l’Espagnol a fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Mais Mauricio Pochettino a géré son joueur avec prudence, le faisant jouer très peu. Néanmoins, Ramos pourrait enfin être lancé avec le PSG. Ce dimanche, face à Reims, l’ancien du Real Madrid a joué les 90 minutes et a marqué son premier but avec Paris pour couronner le tout.

« Il était bien jusqu’à la fin de la rencontre »