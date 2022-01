Foot - PSG

PSG - Malaise : Karim Benzema monte au créneau pour Lionel Messi !

Publié le 23 janvier 2022 à 14h45 par T.M.

Depuis son arrivée au PSG, le niveau de Lionel Messi est en deçà de ce qu’il a pu montrer. Un niveau sur lequel s’est prononcé Karim Benzema, qui a volé au secours de l’Argentin.

Ne pouvant pas continuer au FC Barcelone, Lionel Messi a donc rejoint le PSG. Cela faisait ainsi tout le monde et on s’impatientait de voir l’association avec Kylian Mbappé et Neymar. Toutefois, depuis son arrivée, le meilleur joueur du monde est quelque peu décevant. S’il avait pour habitude de faire trembler les filets en Catalogne, Messi se montre clairement plus discret avec le PSG. De quoi forcément susciter certaines critiques. Mais ce dimanche, pour Téléfoot , Karim Benzema a tenu à prendre la défense de Lionel Messi.

« Celui qui critique Messi n’a rien compris au foot »