Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se bouscule en coulisses pour Frenkie De Jong !

Publié le 28 janvier 2022 à 0h30 par A.D.

En grande difficulté sur le plan économique, le FC Barcelone aurait la nécessité de se débarrasser de Frenkie de Jong. Alertés par la situation du milieu de terrain néerlandais, la Juventus, Chelsea et le Bayern seraient en embuscade.

En difficulté ces dernières semaines avec le FC Barcelone, Frenkie de Jong pourrait ne plus faire long feu en Catalogne. Alors que le club catalan est dans une situation critique sur le plan financier, Joan Laporta et Xavi seraient dans l'obligation de faire des sacrifices. Dans cette optique, le président et le coach du Barça serait contraints de se séparer de Frenkie de Jong selon la Gazzetta dello Sport . Une information qui n'aurait pas échappée à plusieurs écuries européennes.

Une bataille entre la Juve, Chelsea et le Bayern pour Frenkie de Jong ?