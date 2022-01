Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Voilà comment Laporta a pu boucler son dernier renfort XXL !

Publié le 27 janvier 2022 à 16h30 par Bernard Colas

À la recherche d’un renfort offensif, le FC Barcelone est parvenu à trouver un accord total avec Wolverhampton pour l’arrivée d’Adama Traoré. Une opération qui fait l’unanimité chez les Blaugrana, sur le plan sportif mais également économique.

À quelques jours de la fin du mercato hivernal, le FC Barcelone s’active pour boucler ses derniers dossiers chauds, et ils sont nombreux. Outre l’épineux cas Ousmane Dembélé, Xavi entend animer le marché d’ici à la semaine prochaine en mettant la main sur deux ou trois renforts. Un latéral gauche et au moins un attaquant sont espérés du côté du Camp Nou, et le club est proche d’obtenir satisfaction avec l’une de ses pistes. Ce jeudi à la mi-journée, le journaliste Gerard Romero a révélé l’existence d’un accord entre le FC Barcelone et Wolverhampton pour le prêt d’Adama Traoré. Alors que le joueur de 26 ans était pendant un temps annoncé comme le possible successeur d’Ousmane Dembélé chez les Blaugrana , l’arrivée de l’international espagnol serait finalement indépendante de l'avenir du Français, dont le départ est toujours espéré au Barça. En réalité, le FC Barcelone ne voulait pas laisser échapper Adama Traoré dans le contexte actuel, et ce malgré la saison difficile réalisée par ce dernier chez les Wolves (23 matches, 1 but).

Un profil qui séduit à Barcelone

D’après les informations de Sport , le profil d’Adama Traoré fait l’unanimité en Catalogne. Le staff technique et la direction sportive auraient eu de très bons échos de la part du sélectionneur Luis Enrique et de la Roja au sujet du joueur. De plus, le club culé n’a aucun doute sur les capacités physiques de l’attaquant, réputé pour son explosivité et sa vitesse, après son passage à La Masia qui a pris fin en 2015 lorsque celui-ci a décidé de rejoindre Aston Villa. Sur le plan sportif, la signature d’Adama Traoré s’explique ainsi par la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé, qui devrait se prolonger s’il ne part pas en ce mois de janvier, et la blessure d’Ansu Fati, absent pour au moins deux mois. Mateu Alemany, directeur du football chez les Blaugrana , a également apprécié la polyvalence de l’Espagnol. Cette saison, Adama Traoré a joué à six postes différents : avant-centre, ailier droit, ailier gauche, milieu offensif, et sur les deux côtés dans un rôle plus défensif. En principe, Xavi devrait demander à sa future recrue de rester en attaque, mais l’entraîneur du FC Barcelone envisage aussi de le placer sur l'aile droite lorsqu'il décidera d’aligner une défense à trois. Avec Sergi Roberto blessé et l’avenir incertain de Sergiño Dest, Adama Traoré apparaît comme une bonne alternative sachant que Dani Alves (38 ans) ne pourra pas enchaîner les matches.

