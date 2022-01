Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Dembélé lâche une bombe pour son avenir !

Publié le 27 janvier 2022 à 14h00 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé songerait pour la première fois à quitter le FC Barcelone dès cet hiver, alors que le mercato fermera ses portes dans quelques jours.

Alors que le mercato hivernal approche de sa fin, le suspense reste entier concernant l’avenir d’Ousmane Dembélé. Actuellement dans sa dernière année de contrat, l’international français est prié par le FC Barcelone de se trouver un nouveau club suite à l’échec des négociations pour sa prolongation. Ainsi, Ousmane Dembélé a été mis à l’écart en attendant que sa situation soit réglée, mais l’issue du dossier reste incertaine puisque le joueur souhaiterait rester en Catalogne jusqu’à la fin de la saison et n’écarterait aucune option pour la suite de sa carrière selon les informations de la presse espagnole. Cependant, un retournement de situation pourrait se produire dans les prochaines heures.

Le clan Dembélé n’exclut plus un départ en janvier