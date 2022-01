Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi tente bien un coup inattendu avec un ancien du PSG !

Publié le 28 janvier 2022 à 11h00 par D.M.

Lié au Borussia Dortmund, Thomas Meunier serait la grande priorité de Xavi au poste de latéral droit. Les pourparlers ont débuté entre les deux équipes.

Après Daniel Alves et Ferran Torres, une troisième recrue devrait poser ses valises à Barcelone. Formé à la Masia, Adama Traoré devrait faire son grand retour en Catalogne sous la forme d’un prêt de six mois avec option d’achat. L’international espagnol, qui évoluait jusqu’ici avec Wolverhampton, devrait passer sa visite médicale ce vendredi avant de signer son contrat. Mais Adama Traore pourrait ne pas être la dernière recrue du FC Barcelone. Le club rechercherait des renforts aux postes de latéraux. Et sur le côté droit, la priorité de Xavi serait un ancien joueur du PSG.

Meunier, priorité de Xavi au poste de latéral droit