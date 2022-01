Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prend une décision radicale pour Dembélé !

Publié le 28 janvier 2022 à 9h15 par A.M. mis à jour le 28 janvier 2022 à 9h25

Bien qu'il pourrait quitter le FC Barcelone d'ici la fin du mercato compte tenu de sa situation contractuelle, Ousmane Dembélé ne devrait pas rejoindre le PSG, réticent à l'idée de saisir cette occasion.

Le feuilleton Dembélé aura animé le mercato d'hiver, et ce n'est pas encore terminé. En effet, alors que le contrat de l'international français s'achève en juin prochain, il aurait refusé de prolonger ce qui pousse le FC Barcelone à envisager une vente dès cet hiver afin d'éviter un départ libre en fin de saison. L'arrivée de Ferran Torres et celle imminente d'Adama Traoré pourraient d'ailleurs compenser un départ d'Ousmane Dembélé qui serait notamment dans le viseur du PSG.

Le PSG pas chaud pour Dembélé