Mercato - Barcelone : Le clan Dembélé a menti pour Leonardo et le PSG !

Publié le 28 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

Ces dernières heures, la presse espagnole s’est emballé à propos d’un appel de Leonardo à l’agent d’Ousmane Dembélé. La réponse pourrait finalement être bien différente.

A Barcelone, Ousmane Dembélé est dans une situation délicate. Ainsi, pour tenter de trouver une solution, Moussa Sissoko, agent du Français, s’est rendu ces derniers jours en Catalogne. Et à son arrivée à l’aéroport, une scène n’a pas échappé à la presse espagnole. Ce mercredi, El Chiringuito a ainsi montré que l’agent de Dembélé était en train de recevoir un appel d’un certain « Leonardo PSG ». Le directeur sportif du PSG tenterait-il alors d’avancer ses pions pour récupérer Ousmane Dembélé ?

« Sissoko et Leonardo ne se parlent pas, ils se détestent »