Mercato - PSG : Une ouverture pour Aubameyang ?

Publié le 28 janvier 2022 à 7h20 par La rédaction

Arteta doit faire le point avec le propriétaire des Gunners sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Analyse.

Dans son édition de mercredi, le quotidien britannique The Telegraph a révélé que Mikel Arteta s’était envolé pour Denver afin de rencontrer le propriétaire d’Arsenal Stan Kroenke, et ce afin de faire le point sur la fin de mercato des Gunners, et notamment sur l’avenir d’Aubameyang. Si Arteta est obligé d’aller jusqu’à Denver pour cela, c’est très probablement que l’actionnaire majoritaire d’Arsenal va vouloir comprendre pourquoi le coach souhaite aujourd’hui laisser partir Aubameyang, un joueur pour qui il a demandé un investissement XXL au club lors de sa prolongation il y a un an et demi.

Si Arteta doit aller jusqu’à Denver…

L’hypothèse apparaît plausible et Mikel Arteta pourrait devoir afficher des arguments auprès du propriétaire, qui de son côté souhaite probablement faire passer un message au coach qu’il serait bien à l’avenir de montrer plus de constance dans ses choix importants... Au final, l’option la plus probable reste que le propriétaire valide un départ possible d’Aubameyang, non sans certaines mises au point avec son entraîneur. Pour le PSG, la possibilité d’une offensive dans les derniers jours du mercato devrait donc rester ouverte.