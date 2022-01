Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid revient à la charge pour Mbappé !

Publié le 28 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos espérerait voir Kylian Mbappé quitter le PSG à la fin de saison pour débarquer à la Casa Blanca.

À moins de trois semaines du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions opposant le PSG au Real Madrid, le match est déjà lancé dans les médias puisque des joueurs du club merengue ont déjà évoqué cette rencontre comme Karim Benzema, Rodrygo Goes et plus récemment Toni Kroos. Cependant, il est également question de l’avenir de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG arrivera à expiration le 30 juin prochain et qui semble destiné à rejoindre le Real Madrid.

« Ce n'est pas un secret que le Real Madrid le veut »