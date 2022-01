Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lance un nouvel appel du pied à Kylian Mbappé !

Publié le 27 janvier 2022 à 16h45 par Th.B. mis à jour le 27 janvier 2022 à 17h35

Après Rodrygo Goes il y a quelques jours de cela, un autre joueur du Real Madrid a profité d’une interview afin d’évoquer le 1/8ème de finale de Ligue des champions opposant le PSG au club merengue tout en glissant un appel du pied à Kylian Mbappé.

Alors que Kylian Mbappé est entré dans les six derniers mois de son contrat le 1er janvier dernier au PSG, sans qu’il y ait un signe d’une éventuelle prolongation, le Real Madrid ne se gêne pas pour publiquement évoquer la potentielle arrivée du numéro 7 du PSG en fin de saison à la Casa Blanca. Ce fut le cas avec Rodrygo Goes qui faisait passer le message suivant à TNT Sports ces derniers jours. « On parle ici de Mbappé et de beaucoup d'autres joueurs. Il serait un homme très fort pour la compétition. Je serais heureux s'il venait, il viendrait pour aider ». Et Toni Kroos, taulier de l’entrejeu du Real Madrid, est sur la même longueur d’onde que son jeune coéquipier sur le cas Kylian Mbappé.

« Mbappé est un joueur de haut niveau et ici nous voulons toujours des joueurs comme ça »