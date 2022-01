Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant du Real Madrid interpelle Kylian Mbappé !

Publié le 25 janvier 2022 à 19h45 par Th.B.

La prolongation de contrat de Kylian Mbappé ne semblant pas se concrétiser au PSG, Rodrygo Goes a profité d’une interview avec la presse brésilienne afin de lancer un nouvel appel du pied à l’attaquant du PSG, l’un des multiples effectués par le Real Madrid ces derniers temps.

Et si l’aventure de Kylian Mbappé au PSG prenait fin à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat ? Ce n’est désormais plus une simple hypothèse pour l’attaquant du Paris Saint-Germain qui a déjà pris un engagement moral envers les décideurs du Real Madrid concernant son avenir comme le10sport.com vous l’a révélé le 6 janvier dernier. Bien que le directeur sportif Leonardo et l’ensemble du comité de direction du PSG espéreraient toujours inverser la tendance en incitant Mbappé et son entourage à revoir leur position et à donner leur aval pour une prolongation de contrat, le Real Madrid serait serein quant à ses chances de témoigner de l’arrivée de Kylian Mbappé par le biais de son futur statut d’agent libre.

« Je serais heureux s'il venait, il viendrait pour aider »