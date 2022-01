Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cadre d’Ancelotti prend position dans le dossier Hazard !

Publié le 28 janvier 2022 à 0h00 par Th.B.

Alors qu’il est question d’un éventuel départ d’Eden Hazard en fin de saison, en raison de sa situation sportive au Real Madrid, Toni Kroos a tenu à apporter son soutien à son coéquipier.

Trois saisons et puis s’en va ? En raison de récurrents problèmes physiques, Eden Hazard n’a jamais pu profiter à fond de son rêve qui était depuis un bon moment d’évoluer au Real Madrid. Et alors qu’il semble être enfin délaissé par les pépins physiques, Carlo Ancelotti lui préfère occasionnellement d’autres options en attaque. La presse ibérique a dernièrement évoqué un mal-être de l’international belge qui avait déposé ses valises à la Casa Blanca à l’été 2019 en provenance de Chelsea. Preuve de ce malaise, Hazard était le seul à ne pas afficher sa joie lors de la victoire du Real Madrid en Supercoupe d’Espagne le 16 janvier dernier. Bien qu’il ait écarté l'hypothèse d'un départ cet hiver, Hazard serait prêt à claquer la porte du Real Madrid à la prochaine intersaison si sa situation sportive n’évoluait pas lors des prochains mois selon la presse espagnole.

Kroos monte au créneau pour Hazard !