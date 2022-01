Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les discours divergent au Real Madrid sur Mbappé !

Publié le 27 janvier 2022 à 18h30 par T.M.

Ce n’est aujourd’hui plus un secret, le Real Madrid rêve de s’offrir Kylian Mbappé. A la fin de la saison, la Casa Blanca aura d’ailleurs l’opportunité de réaliser cette opération étant donné que le joueur du PSG arrive au terme de son contrat. Une affaire à propos de laquelle les têtes pensantes du Real Madrid ne veulent pas trop parler. En revanche, au sein du vestiaire de Carlo Ancelotti, le discours est bien différent.

Le feuilleton Kylian Mbappé n’en finit plus de faire parler. Lors du dernier mercato estival, malgré une offre de 200M€, le Real Madrid avait été recalé par le PSG pour le transfert du Français. Toutefois, l’issue pourrait bien être différente à la fin de la saison étant donné que Mbappé arrive au terme de son contrat. Néanmoins, au PSG, on n’a pas forcément dit son dernier mot. Leonardo a récemment expliqué qu’il gardait espoir pour cette prolongation et ESPN assurait également il y a quelques jours que l’optimisme remontait au sein du club de la capitale dans ce dossier. Néanmoins, au Real Madrid, on serait plus confiant que jamais pour la future arrivée de Kylian Mbappé. Florentino Pérez toucherait quasiment son rêve du bout des doigts et de l’autre côté des Pyrénées, on annonce même déjà un pré-accord avec l’actuel protégé de Pochettino sur les bases d’un contrat de 6 ans avec à la clé un salaire annuel de 21M€ ainsi qu’une prime à la signature de 40M€.

« Ce n'est pas un secret que le Real Madrid le veut »