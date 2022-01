Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un nouveau message au Real Madrid !

Publié le 27 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

Après Karim Benzema et Carlo Ancelotti, c'est Rodrygo qui se prononce sur une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble de plus en plus proche du Real Madrid, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Une tendance confirmée par l'ancien attaquant merengue Fernando Morientes au micro de RMC : « Kylian va aller au Real l'année prochaine. J’ai beaucoup écouté le Real et Florentino Perez. Florentino Perez l'aime, il adore Kylian parce qu’il est différent. C'est un joueur qui peut jouer beaucoup d'années à Madrid ». Une information qui ne sera pas pour déplaire à Rodrygo qui verrait d'un bon œil l'arrivée de Kylian Mbappé.

L'appel du pied de Rodrygo