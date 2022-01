Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo touche au but pour sa recrue hivernale !

Publié le 28 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Tanguy Ndombele se rapprocherait énormément du PSG alors que directeur sportif Leonardo n’aurait plus qu’à remplir une condition posée par Tottenham pour que l’ancien de l’OL dépose ses valises à Paris.

Alors que le marché hivernal n’aurait initialement servi qu’à dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino dans lequel quatre départs ont été enregistrés depuis le début du mercato, Leonardo a vu une ouverture se présenter sur le marché anglais et particulièrement du côté de Tottenham. En effet, le directeur sportif discuterait depuis près d’une semaine avec les dirigeants des Spurs dans l’optique de boucler l’arrivée de Tanguy Ndombele, qui ne serait pas dans les bonnes grâces d’Antonio Conte. Et le PSG semblerait toucher au but pour l’international français.

Dernière ligne droite dans le dossier Ndombele