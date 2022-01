Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit gérer un nouveau dossier brûlant !

Publié le 29 janvier 2022 à 12h45 par A.C.

Peu utilisé au Paris Saint-Germain cette saison, Danilo Pereira pourrait décider de rebondir à l’étranger en cette fin de mercato.

C'est le grand embouteillage au milieu de terrain ! Avec Marco Verratti qui semble être le seul titulaire indiscutable, Mauricio Pochettino se retrouve avec un grand nombre de profils différents, d’Ander Herrera à Idrissa Gueye, en passant par Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum. Certains semblent ainsi être poussé vers la sortie et cela serait notamment le cas de Danilo Pereira. RMC Sport a en effet récemment annoncé que le joueur du PSG aurait tout récemment été proposé à l’AS Roma, où son compatriote José Mourinho chercheraient désespérément un renfort dans l’entrejeu.

La Roma veut décrocher un prêt de Danilo Pereira, mais...