Mercato - PSG : Mourinho est passé à l’action pour ce joueur de Pochettino !

Publié le 28 janvier 2022 à 21h45 par B.C. mis à jour le 28 janvier 2022 à 21h48

Alors que le PSG souhaite toujours dégraisser son effectif, l’AS Roma se serait bel et bien rapprochée du club de la capitale pour Danilo Pereira.

Désireux de boucler plusieurs départs en ce mois de janvier, Leonardo espère encore se montrer actif d’ici à la fin du mercato hivernal lundi. C’est notamment dans l’entrejeu que cela pourrait bouger au PSG, puisque le club discuterait avec Tottenham pour Tanguy Ndombélé, tandis qu’un départ est espéré à ce poste. Alors que le PSG est en difficulté concernant Eric Junior Dina Ebimbe, c’est un autre joueur qui pourrait faire parler de lui prochainement.

Une prise de renseignement de la Roma pour Danilo