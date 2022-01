Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dénouement imminent pour ce gros coup de dernière minute de Dupraz ?

Publié le 28 janvier 2022 à 21h30 par A.D.

Avant la fermeture du mercato hivernal, Pascal Dupraz voudrait à tout prix recruter un nouvel avant-centre. Dans cette optique, le coach de l'ASSE aurait identifié le profil d'Enzo Crivelli. Et pour boucler cette opération au plus vite, l'ancien buteur de Bordeaux devrait rencontrer la direction des Vers ce samedi, avant d'être rejoint par son agent ce lundi soir.

Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala et Joris Gnagnon... Pascal Dupraz n'a pas chômé en ce mercato hivernal. Et pourtant, le coach de l'ASSE ne voudrait pas s'arrêter-là. Alors que le marché fermera ses portes à la fin du mois de janvier, Pascal Dupraz voudrait à tout prix recruter un nouvel avant-centre. Ainsi, le technicien des Verts aurait coché le nom d'Enzo Crivelli. Et il pourrait boucler cette opération in-extremis avant la fin du mercato hivernal.

Enzo Crivelli en route pour Saint-Etienne ?