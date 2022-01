Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une vague de départs se prépare chez les Verts !

Publié le 28 janvier 2022 à 12h10 par D.M.

Après avoir prêté Jean-Philippe Krasso à l'AC Ajaccio, l'ASSE pourrait se séparer de nombreux éléments dans les ultimes instants du mercato hivernal.

L’ASSE s’est montrée active dans le sens des arrivées lors de ce mercato hivernal, bouclant cinq dossiers. Bakary Sako, Joris Gnagnon, Paul Bernardoni, Sada Thioub et Eliaquim Mangala ont débarqué à Saint-Etienne. Mais en conférence de presse, Pascal Dupraz n’avait pas non plus fermé la porte à quelques départs. « On verra sur les départs, si cela vaut le coup de libérer certains joueurs » avait confié le technicien français. Ces dernières heures, les Verts ont prêté Jean-Philippe Krasso à l’AC Ajaccio, mais d’autres départs sont attendus d’ici la fin du mercato hivernal.

Dupraz attend encore des départs