Mercato - ASSE : Les révélations de Mangala après son arrivée chez les Verts !

Publié le 28 janvier 2022 à 20h30 par B.C.

Recruté par l’AS Saint-Etienne il y a quelques jours, Eliaquim Mangala était présenté à la presse ce vendredi. L’occasion pour le nouveau joueur de Pascal Dupraz de justifier sa décision de rejoindre les Verts mais également d’afficher ses ambitions pour la fin de saison.

En grand danger en Ligue 1, l’ASSE compte sur ce mercato hivernal pour sauver sa peau. Après sa nomination en décembre dernier, Pascal Dupraz a annoncé vouloir se montrer actif sur le marché, et l’entraîneur stéphanois a tenu parole puisque cinq nouveaux joueurs sont déjà venus renforcer son effectif. En attendant la possible venue d’un attaquant, l’ASSE a officialisé les arrivées de Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Joris Gnagnon et Elaquim Mangala. Après des passages à Manchester City et au FC Porto, ce dernier s’est engagé jusqu’à la fin de la saison en faveur du club forézien, en étant libre de tout contrat suite à son départ du FC Valence l’été dernier. Présenté à la presse ce vendredi, le défenseur de 30 ans est revenu sur sa décision, dans des propos relayés par L’Équipe .

« On parle de Saint-Etienne, d'un très gros challenge »

« J'avais des projets, j'ai bien réfléchi. Mais il faut bien penser qu'on parle de Saint-Etienne, d'un très gros challenge, d'un club historique du championnat de France. En plus, je connais l'artiste (Loïc Perrin, le coordinateur sportif de l'ASSE, à côté de lui). J'ai parlé avec ma famille, mon agent, et je leur ai dit que Saint-Etienne c'est vraiment l'endroit où je dois être, il y a quelque chose à faire. Il y a un club qui mérite mieux que ça. On va faire les choses bien. Je suis très content d'être ici , a expliqué Eliaquim Mangala, loin d’être effrayé par le contexte délicat dans lequel se trouve l’AS Saint-Etienne. Pour moi il n'y a pas de risque. J'ai toujours vécu dans la compétition, j'ai été habitué à jouer pour gagner des titres. Mais pour moi, aujourd'hui, sauver Saint-Etienne, se sortir de la bataille pour le maintien, c'est pareil. J'ai la même envie que si je jouais un match pour gagner un titre. On n'a pas le choix, il faut prendre des points et sortir de cette zone, c'est de la motivation. On a un très bon groupe, avec du potentiel, à l'écoute. Il faut retrouver cette petite étincelle, j'ai confiance, et c'est pour ça que je suis ici. »

« Mon objectif c'est pas Mangala, c'est Saint-Etienne »