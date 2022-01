Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme aveu de Zubizarreta sur l'arrivée de Longoria !

Publié le 28 janvier 2022 à 17h45 par D.M.

Ancien directeur sportif de l'OM, Andoni Zubizarreta est revenu sur l'arrivée de son successeur à Marseille, Pablo Longoria.

Ancien directeur sportif du FC Barcelone, Andoni Zubizarreta était arrivé à Marseille dans le sillage de Frank McCourt pour s’occuper du secteur sportif, et notamment du recrutement. L’Espagnol restera près de quatre ans à l’OM. En mai 2020, le dirigeant décidait de rompre son contrat. Pour succéder à Zubizarreta, les décideurs phocéens décidaient de faire confiance à Pablo Longoria, passé par la Juventus et le FC Valence. Arrivé en tant que « head of football» , le responsable a gravi les échelons, jusqu’à accéder à la présidence de l’OM en mars dernier.

« J’ai été surpris »